Убит ведущий иранский физик-ядерщик

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27 ноября 2020, 23:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Высокопоставленный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого Запад назвал руководителем военной ядерной программы Исламской Республики до ее расформирования в начале 2000-х годов, был убит недалеко от Тегерана.

Фахризаде был застрелен неизвестными в своем автомобиле в Абсарде, пригороде на востоке Тегерана, и позже скончался. Об этом заявило в пятницу Министерство иностранных дел Ирана. Информацию широко распространили арабские СМИ. Высказывается подозрение, что это дело рук израильских спецслужб.