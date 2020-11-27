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Убит ведущий иранский физик-ядерщик

, 23:44 [ «Аргументы Недели» ]

Убит ведущий иранский физик-ядерщик
Фото: соцсети

Высокопоставленный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого Запад назвал руководителем военной ядерной программы Исламской Республики до ее расформирования в начале 2000-х годов, был убит недалеко от Тегерана.

Фахризаде был застрелен неизвестными в своем автомобиле в Абсарде, пригороде на востоке Тегерана, и позже скончался. Об этом заявило в пятницу Министерство иностранных дел Ирана. Информацию широко распространили арабские СМИ. Высказывается подозрение, что это дело рук израильских спецслужб.

ША

Армия

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