Косачев: убийство иранского ученого-ядерщика - одно из свидетельств США о готовности к масштабным боевым действия

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28 ноября 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Константин Косачев, фото из соцсети

Убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны Ирана, может стать «спусковым крючком» для США для начала масштабных боевых действий в ближневосточном регионе.

Убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде прокомментировал сенатор Константин Косачев.

«... американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона сообщают, что авианосец «Нимиц» ВМС США и сопровождающая его ударная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива. Пентагон распорядился о дислокации «Нимица» в Персидском заливе непосредственно перед убийством Мохсена Фахризаде. А Центральное командование ВС США объявило на прошлой неделе о переброске из Германии в Объединённые Арабские Эмираты эскадрильи истребителей F-16 «для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности». Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен «спусковой крючок», каким вполне может стать гибель иранского ядерщика», - написал Косачев в Facebook.com.

Российский политик убежден, что «опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны».

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал ситуацию вокруг убийства Мохсена Фахризаде.