В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране

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28 ноября 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг ООН, Christoph Hardt, via www.imago-i/www.imago-images.de

Заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак прокомментировал ситуацию вокруг убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло накануне.

Фархан Хак заявил, что ООН призывает в сложившейся ситуации проявлять сдержанность и избегать шагов, которые способны привести к эскалации ситуации в регионе.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Ирана сообщили, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было совершено покушение. Установлено, что во второй половине пятницы, 27 ноября, вооруженные люди напали на ученого. После столкновения его службы охраны с террористами физик получил серьезное ранение и впоследствии скончался в больнице.