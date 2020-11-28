В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
28 ноября 2020, 08:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак прокомментировал ситуацию вокруг убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло накануне.
Фархан Хак заявил, что ООН призывает в сложившейся ситуации проявлять сдержанность и избегать шагов, которые способны привести к эскалации ситуации в регионе.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Ирана сообщили, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было совершено покушение. Установлено, что во второй половине пятницы, 27 ноября, вооруженные люди напали на ученого. После столкновения его службы охраны с террористами физик получил серьезное ранение и впоследствии скончался в больнице.
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