Си Цзиньпин направил Джо Байдену поздравления с победой на выборах президента США
25 ноября 2020, 17:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 25 ноября, поздравил демократа Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Согласно последней информации, речь идет о телеграмме.
В своем послании китайский лидер подчеркнул, что здоровое и устойчивое развитие отношений Вашингтона и Пекина не только соответствует интересам народов Соединенных Штатов Америки и Китая, но также отражает ожидания международного сообщества.
Уточняется также, что вице-президент КНР Ван Цишань в свою очередь направил поздравления Камале Харрис.
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