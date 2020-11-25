Си Цзиньпин направил Джо Байдену поздравления с победой на выборах президента США

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25 ноября 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

председатель КНР Си Цзиньпин, Ding Lin/XinHua

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 25 ноября, поздравил демократа Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Согласно последней информации, речь идет о телеграмме.

В своем послании китайский лидер подчеркнул, что здоровое и устойчивое развитие отношений Вашингтона и Пекина не только соответствует интересам народов Соединенных Штатов Америки и Китая, но также отражает ожидания международного сообщества.

Уточняется также, что вице-президент КНР Ван Цишань в свою очередь направил поздравления Камале Харрис.