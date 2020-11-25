Российский политолог Синельников-Оришак оценил планы Байдена на первые 100 дней президентства

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25 ноября 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

Демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен первые 100 дней президентства посвятить миграционной реформе и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Байден собирается отменить ряд указов действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.

Планы Байдена оценил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак. Эксперт в интервью радио Sputnik назвал Джо Байдена "системным политиком". Политолог не исключает, что Байден, став главой США, отменит очень многие решения экзотического Трампа.

Как отметил Синельников-Оришак при Трампе, не являлся профессиональным политиком, были интересны какие-то его определенные шаги с той точки зрения, "что он еще выкинет". По мнению специалиста по США, действия Байдена будут не вопреки институтам и трендам, а благодаря им.