ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Патрушев сообщил, что спецслужбы США и Украины хотят разрушить инфраструктуру Крыма

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Патрушев сообщил, что спецслужбы США и Украины хотят разрушить инфраструктуру Крыма
Севастополь, Фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов и Украины пытаются найти уязвимые места в информационной инфраструктуре Крыма, чтобы нарушить ее работу. 

«Расширение области применения современных информационно-коммуникационных технологий формирует условия для возникновения угроз в информационной сфере, в том числе связанных с активизацией иностранных технических разведок. На фоне обострения международной обстановки существенно возросла интенсивность такой деятельности», - пояснил он.

Патрушев отметил, что анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей в системе на территории Крыма, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие.

БА

В мире

WarGonzo: Донбасс может стать следующим после Карабаха регионом, где вспыхнут активные бои

Прогноз: после конфликта в Карабахе война в Донбассе вспыхнет с новой силой

Донбасс может стать следующим после Нагорного Карабаха регионом, где вспыхнут активные боевые действия. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью