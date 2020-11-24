Патрушев сообщил, что спецслужбы США и Украины хотят разрушить инфраструктуру Крыма

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24 ноября 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Севастополь, Фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов и Украины пытаются найти уязвимые места в информационной инфраструктуре Крыма, чтобы нарушить ее работу.

«Расширение области применения современных информационно-коммуникационных технологий формирует условия для возникновения угроз в информационной сфере, в том числе связанных с активизацией иностранных технических разведок. На фоне обострения международной обстановки существенно возросла интенсивность такой деятельности», - пояснил он.

Патрушев отметил, что анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей в системе на территории Крыма, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие.