Аксенов заявил, что Крыму удалось «разрушить киевские фантазии»

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22 ноября 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что устроенная украинскими властями пять лет назад энергетическая блокада позволила приобрести региону «солидный резерв мощности». 22 ноября 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП.

«Киев рассчитывал, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, а крымчане будут умолять украинских политиков возобновить подачу электричества на любых условиях. Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии. Наш президент немедленно взял ситуацию под личный контроль, на помощь нам пришла вся Россия. Энергетическая блокада была прорвана в кратчайшие сроки, а пережитые испытания еще больше сплотили крымчан. Мы еще раз убедились в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года», - высказал он.

Аксенов отметил, что пять лет спустя уже ничто не напоминает о том «драматическом моменте в истории российского Крыма». По его словам, после запуска новых электростанций регион впервые перестал быть энергодефицитным. Он добавил, что в 2015 году полуостров получал более 80% электроэнергии с территории Украины.