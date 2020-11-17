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Директор Института современного госразвития считает, что тема «деоккупации» Крыма никуда не денется

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Директор Института современного госразвития считает, что тема «деоккупации» Крыма никуда не денется
Фото: pixabay.com

Тема Крыма в западном политическом и медиапространстве будет постоянно всплывать. Так считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, продолжение актуализации темы Крыма, это продолжение актуализации санкций против России.

«Во-вторых, западный мир находится в сложном положении сейчас — им нужно объединяться против какого-то внешнего врага. Россию они всегда воспринимали как угрозу, против которой нужно объединяться. Поэтому тема «агрессивности России», в частности, на примере Крыма, будет постоянно подниматься для того, чтобы консолидировать союзников в некий единый блок», – сказал эксперт.

Он также отметил, что третья тема, которая тоже никуда не исчезает – Запад хочет видеть полуостров в системе управления западным либеральным миром. И тогда «хорошо бы там организовать военные базы НАТО» и «поставить РЛС для слежения за Россией».

«В отдаленной перспективе этот сценарий, опять же, никто не отрицает, не отбрасывает, как невозможный. Его тоже рассматривают, как вероятный, и на него работают. Скажем так, все три «смысла» в данной ситуации актуальны, поэтому тема Крыма в западном политическом и медиапространстве будет постоянно всплывать. Никуда от этого не деться, это объективная реальность», – сказал Солонников.

Ранее Светлана Тихановская высказала свою позицию по Крыму.

ДВа

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