Светлана Тихановская высказала свою позицию по Крыму

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10 ноября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Светлана Тихановская, фото из соцсетей

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о своей позиции по Крыму, уточнив, что не может говорить от имени будущего белорусского лидера, так как у него "будет своя какая-то принципиальная позиция".

По ее личному мнению, есть международное законодательство и на его основании "Крым, конечно, принадлежит Украине".

Ранее Светлана Тихановская в интервью в эфире литовской программы LRT заявила, что Крым перешел под юрисдикцию России в нарушение международных законов.