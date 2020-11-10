Светлана Тихановская высказала свою позицию по Крыму
10 ноября 2020, 15:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о своей позиции по Крыму, уточнив, что не может говорить от имени будущего белорусского лидера, так как у него "будет своя какая-то принципиальная позиция".
По ее личному мнению, есть международное законодательство и на его основании "Крым, конечно, принадлежит Украине".
Ранее Светлана Тихановская в интервью в эфире литовской программы LRT заявила, что Крым перешел под юрисдикцию России в нарушение международных законов.
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