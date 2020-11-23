Путин планирует посетить Саров 25 ноября

23 ноября 2020, 18:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует в среду, 25 ноября, посетить город Саров, расположенный в Нижегородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Песков в рамках разговора с журналистами сегодня заметил: "Да, такая поездка планируется".
Отметим, что в последний раз Владимир Путин посещал Саров в начале осени 2014 года. В рамках своей поездки политик встречался с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который является одним из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России.
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