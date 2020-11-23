Путин планирует посетить Саров 25 ноября

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23 ноября 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин во время визита в Саров, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует в среду, 25 ноября, посетить город Саров, расположенный в Нижегородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Песков в рамках разговора с журналистами сегодня заметил: "Да, такая поездка планируется".

Отметим, что в последний раз Владимир Путин посещал Саров в начале осени 2014 года. В рамках своей поездки политик встречался с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который является одним из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России.