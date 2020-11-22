«Россия 1»: Путин на следующей неделе посетит один из регионов РФ

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22 ноября 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин на грядущей неделе совершит поездку в один из регионов страны. Соответствующую информацию предоставил днем в воскресенье, 22 ноября, телеканал "Россия 1".

Журналисты, сообщившие о готовящемся визите главы государства, не уточнили, в какой именно субъект федерации приедет политик.

Телеканал также отметил, что Владимир Путин на следующей неделе будет присутствовать на церемонии вручения верительных грамот, участвовать в заседании попечительского совета МГУ, а также проведет совещание с Советом Безопасности РФ.