«Россия 1»: Путин на следующей неделе посетит один из регионов РФ
22 ноября 2020, 15:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Президент Российской Федерации Владимир Путин на грядущей неделе совершит поездку в один из регионов страны. Соответствующую информацию предоставил днем в воскресенье, 22 ноября, телеканал "Россия 1".
Журналисты, сообщившие о готовящемся визите главы государства, не уточнили, в какой именно субъект федерации приедет политик.
Телеканал также отметил, что Владимир Путин на следующей неделе будет присутствовать на церемонии вручения верительных грамот, участвовать в заседании попечительского совета МГУ, а также проведет совещание с Советом Безопасности РФ.
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