Путин объяснил, почему не поздравил Байдена с победой на выборах

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22 ноября 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил избранного лидера Соединенных Штатов Джо Байдена с победой на выборах. По его словам, Москва ждет окончания внутриполитического противостояния в США.

«Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки - не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», - пояснил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Путин отметил, что РФ относится с уважением и к действующему президенту Дональду Трампу, и к кандидату на эту должность «господину Байдену». Президент добавил, что Москва будет работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Доверие должно быть подтверждено либо с помощью политического обычая, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом, подчеркнул российский лидер.

«Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений», - резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что имеющихся у него данных о фальсификациях достаточно, чтобы изменить результаты голосования на прошедших в начале ноября выборах американского лидера.