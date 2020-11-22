Трамп: Найденных о фальсификациях данных хватит, чтобы изменить итоги выборов президента
22 ноября 2020, 07:30[ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что имеющихся у него данных о фальсификациях достаточно, чтобы изменить результаты голосования на прошедших в начале ноября выборах американского лидера. Известно, что лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден.
«Почему [кандидат от демократов на выборах] Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы, по крайней мере, изменить [результаты] в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах?» - высказал он.
Трамп надеется, что суды и/или законодатели сделают все, чтобы обеспечить целостность выборов и США. Он напомнил, что на них смотрит мир. Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября.
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