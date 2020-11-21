Трамп начал решающий бой за свой пост

У проигравшего выборы Трампа началась агония. Он предпринимает последнюю попытку отменить результаты плебисцита. Политологи уже называют ее тщетной.
Накануне Дональд Трамп окончательно проиграл Джорджию. В этом штате пересчитали голоса избирателей. Результаты были поправлены, но на окончательный вердикт выборщиков это никак не повлияло. В Джорджии в большинстве бюллетеней все равно был указан Джо Байден.
Последней надеждой у пока еще действующего президента остался штат Мичиган. В пятницу Дональд Трамп встретился с лидерами Мичигана. Они республиканцы, как и сам пока еще действующий президент Соединенных Штатов Америки.
«Все результаты выборов, откровенно говоря, во всех колеблющихся штатах должны быть отменены», — говорят юристы Дональда Трампа: «Законодательные органы должны убедиться, что избиратели выбраны для Трампа».
Нынешняя стратегия действующего президента США, по словам политологов, заключается в том, чтобы убедить контролируемые республиканцами законодательные органы в разных штатах в необходимости пересчитать голоса избирателей.
Трамп предпринимает последнюю попытку победить на выборах. Она больше кажется агонией.