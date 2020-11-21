ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Трамп начал решающий бой за свой пост

, 13:06 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Трамп начал решающий бой за свой пост
Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos

У проигравшего выборы Трампа началась агония. Он предпринимает последнюю попытку отменить результаты плебисцита. Политологи уже называют ее тщетной.

Накануне Дональд Трамп окончательно проиграл Джорджию. В этом штате пересчитали голоса избирателей. Результаты были поправлены, но на окончательный вердикт выборщиков это никак не повлияло. В Джорджии в большинстве бюллетеней все равно был указан Джо Байден.

Последней надеждой у пока еще действующего президента остался штат Мичиган. В пятницу Дональд Трамп встретился с лидерами Мичигана. Они республиканцы, как и сам пока еще действующий президент Соединенных Штатов Америки.

«Все результаты выборов, откровенно говоря, во всех колеблющихся штатах должны быть отменены», — говорят юристы Дональда Трампа: «Законодательные органы должны убедиться, что избиратели выбраны для Трампа».

Нынешняя стратегия действующего президента США, по словам политологов, заключается в том, чтобы убедить контролируемые республиканцами законодательные органы в разных штатах в необходимости пересчитать голоса избирателей.

Трамп предпринимает последнюю попытку победить на выборах. Она больше кажется агонией.

В мире

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, сделала ряд важных заявлений. Новый президент Молдавии заявила, что конфликт в Приднестровье необходимо решать мирным путем.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью