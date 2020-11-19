Песков назвал условие для нового обращения Путина к народу
19 ноября 2020, 14:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли Владимир Путин проводить обращение к нации в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции в стране.
«Президент делает обращение к нации по мере того, как возникает такая необходимость. В настоящее время отдельных обращений не планируется. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях», - пояснил официальный представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что тема коронавируса является приоритетной для главы государства. 18 ноября Путин провел совещание с членами правительства, посвященное пандемии.
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