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Песков назвал условие для нового обращения Путина к народу

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Песков назвал условие для нового обращения Путина к народу
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли Владимир Путин проводить обращение к нации в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции в стране.

«Президент делает обращение к нации по мере того, как возникает такая необходимость. В настоящее время отдельных обращений не планируется. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях», - пояснил официальный представитель Кремля. 

При этом Песков отметил, что тема коронавируса является приоритетной для главы государства. 18 ноября Путин провел совещание с членами правительства, посвященное пандемии.

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