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Постпред Крыма Мурадов раскритиковал антироссийскую резолюцию ООН

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Постпред Крыма Мурадов раскритиковал антироссийскую резолюцию ООН
Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека на полуострове.

«Это заезженная и уже никому, судя по голосованию, не интересная тема. Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран, прописывают свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге», - высказал он.

Мурадов отметил, что подобные резолюции принимаются из-за несовершенства механизма голосования. По его словам, принятие документа на Генассамблее ООН не требует даже простого большинства голосов ее стран-участников, достаточно одного голоса. 

«Но таковых антироссийского и антикрымского содержания нет и не будет. Словом, наш российский караван спокойно движется вперед. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и по обыкновению поддержанные Западом, просто не нуждаются», - резюмировал он.

В предложенной  в среду Украиной Генассамблеи ООН резолюции говорится о «навязывании» жителям Крыма российского гражданства, проведении на полуострове «незаконных избирательных кампаний и голосований», а также «изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности». Кроме того, в документе осуждается «аннексия» и «временная оккупация» Крыма Россией.

Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против. Соавторами проекта являются Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Литва и несколько других стран. 

Ранее Мурадов оценил  заявление украинской прокуратуры об аресте  российских самолётов за полеты в Крым.

БА

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