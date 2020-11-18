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Постпред Крыма Мурадов объяснил, чем грозит Украине «виртуальный арест» российских самолетов

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Постпред Крыма Мурадов объяснил, чем грозит Украине «виртуальный арест» российских самолетов
Крым, фото: pixabay.com

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал заявление украинской прокуратуры об аресте  российских самолётов за полеты на полуостров.

«Заявление украинских властей о виртуальном аресте российских самолетов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумным провоцированием России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало», - высказал он.

Мурадов отметил, что за такое развитие событий чиновники и украинские олигархи «отблагодарят» по достоинству «киевских креативщиков».

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