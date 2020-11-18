Сенатор Клишас прокомментировал обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

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18 ноября 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание Совета Федерации, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Совет Федерации одобрил обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил России для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. При этом сенатор Андрей Клишас объяснил, почему изначально армия была направлена без предварительного согласия СФ.

«10 ноября еще председатель Совета Федерации поручила нам внимательно проанализировать с конституционной точки зрения эту ситуацию, необходимость согласия президенту (для использования ВС РФ за рубежом). Конечно же, в той ситуации, которая развивалась по трагическому сценарию, люди гибли … был сбит вертолет российский - президент имел полное право в соответствии с законом "Об обороне", в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2009 года в оперативном режиме использовать ВС РФ», - отметил он на заседании.

По его словам, президент обратился в среду за согласием к Совфеду, как это предусмотрено 102 статьей Конституции. Клишас добавил, что в комитете эту ситуацию считают абсолютно правильной.