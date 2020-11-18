Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
18 ноября 2020, 10:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что обращение президента РФ Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в СФ.
«Речь идёт о контингенте, уже определённом президентом России», - пояснил он.
Клишас отметил, что согласие Совфеда на использование войск в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет. Сенатор добавил, что миротворческий мандат российской армии в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.
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