Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

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18 ноября 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание Совета Федерации, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что обращение президента РФ Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в СФ.

«Речь идёт о контингенте, уже определённом президентом России», - пояснил он.

Клишас отметил, что согласие Совфеда на использование войск в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет. Сенатор добавил, что миротворческий мандат российской армии в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.