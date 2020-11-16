Игорь Конашенков сообщил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

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16 ноября 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года на территории Нагорного Карабаха продолжается развертывание российского контингента миротворческих сил. В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки. Информирует Минобороны РФ.

Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти – в северной.

В Лачинском коридоре (вдоль дороги забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

15 ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места проживания вернулись 725 чел., ранее покинувших территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий.

В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста.

Проводится разминирование и сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов в лачинском коридоре. Сегодня обследован и разминирован 1 км. дороги Степанакерт-Горис, удалено с проезжей части и обочин дороги 27 единиц разбитой и поврежденной техники.

Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий. По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника – действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе. При посредничестве российских миротворческих сил прорабатывается вопрос о свободном посещении монастыря прихожанами.

Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября 2020 г. выполнено 140 самолето-рейсов. За прошедшие сутки выполнено 20 самолето-рейсов.

В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Минобороны России организовано формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С местной администрацией организовано взаимодействие по вопросам деятельности Центра.

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.