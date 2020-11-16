Мишустин объявил о начале оптимизации системы госуправления в России с 1 января 2021 года

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16 ноября 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

С 1 января 2021 года в России начнется оптимизация системы государственного управления. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 16 ноября, заявил, что откладывать реформу больше нельзя.

Глава российского правительства предложил начать оптимизацию системы управления с самого первого дня будущего года и провести ее оперативно, не растягивать, а провести за три месяца - до 1 апреля. Проведение оптимизации рассчитано на три месяца.

Мишустин сегодня на совещании с вице-премьерами подчеркнул о важности "быстро и качественно настроить систему государственного управления, как поручал президент РФ Владимир Путин.Мишустин отметил, что сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Премьер пояснил, что должен быть "не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти". По данным главы правительства, сейчас около 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. По словам Мишустина, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных органах ведомств сегодня среднее количество вакансий - около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%. "Делать будем это за счет, в основном, вакантных позиций", - уточнил глава правительства.

Недавно в российском правительстве произошли кадровые перестановки. Экс-глава Минэнерго Новак стал вице-премьером.