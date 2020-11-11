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Эксперт Дмитрий Журавлев считает, что назначение Новака на пост вице-премьера меняет приоритеты в энергетике

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Дмитрий Журавлев считает, что назначение Новака на пост вице-премьера меняет приоритеты в энергетике
Александр Новак. Фото: сайт Минэнерго

Последние изменения в правительстве РФ – не отставки, а перемещение высших чиновников. Так считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, никто из команды не выпал, просто люди получили новое направление деятельности.

«В этом смысле перед нами не качественные изменения – квартет расселся в новом порядке, но с точки зрения реакции на проблемы – это шаг вперед. Минэнерго РФ будет заниматься энергетикой, а Новак сосредоточится на нефтегазовом комплексе», – рассказал Журавлев ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Новак назвал две главные задачи энергетической стратегии России.

ДВа

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