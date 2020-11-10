Новак назвал две главные задачи энергетической стратегии России

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10 ноября 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Новак. Фото: сайт ГД

Главные цели энергостратегии России – обеспечение энергетической безопасности и сохранение лидерства страны на мировом рынке энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, утвержденный на этот пост Госдумой.

По его словам, первая задача – это обеспечение социально-экономического развития страны, в том числе за счет снабжения внутреннего рынка качественными и надежными источниками энергии.

«По сути, это является обеспечением энергетической безопасности нашей страны. Вторая ключевая задача – это реализация экспортного потенциала и сохранение лидерства России на мировом рынке энергетических ресурсов», – сказал Новак.

Приоритетами в развитии нефтегазовой отрасли будет ускоренная газификация и производство СПГ. Вице-премьер также считает, что особое внимание надо уделить электрификации БАМа и Транссиба, а также развивать производство возобновляемых источников энергии.

Ранее сообщалось, что Госдума утвердила новых кандидатов на посты в правительстве.