Госдума утвердила новых кандидатов на посты в правительстве

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10 ноября 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума на пленарном заседании утвердила внесенные председателем правительства РФ кандидатуры на должности вице-премьера и пяти федеральных министров.

Депутаты ГД поддержали кандидатуру министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ. Также они утвердили Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии. Виталий Савельев станет министром транспорта РФ, Ирек Файзуллин – министром строительства и ЖКХ. На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначается Алексей Чекунков, на должность министра энергетики – Николай Шульгинов.

«Все до одного – это люди высокопрофессиональные, прошли региональную школу, возглавляли крупные компании, корпорации и в жизни много трудились, создавая конкретный продукт, прежде чем быть утвержденными на эти высокие должности. У них есть опыт конкретной работы, у них есть успех», – сказал спикер ГД Вячеслав Володин.