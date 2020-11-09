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Володин рассказал о порядке рассмотрения кандидатур вице-премьера и министров

, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Володин рассказал о порядке рассмотрения кандидатур вице-премьера и министров
Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Спикер ГД Вячеслав Володин рассказал о процедуре завтрашнего рассмотрения кандидатур на должности вице-премьера и федеральных министров на пленарном заседании ГД.

Он напомнил, что во вторник парламент рассмотрит кандидатуры, внесенные председателем правительства РФ.

«В обязательном порядке кандидатам предстоит выступить со своим видением будущей работы. Каждая фракция по каждой внесенной кандидатуре сформирует свою позицию и будет с ней выступать», – отметил председатель Госдумы.

Спикер ГД также отметил важность того, чтобы обсуждение строилось на принципах открытости.

ДВа

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