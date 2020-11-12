Лавров: Турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

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12 ноября 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха. По его словам, он ознакомлен с заявлением главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

«Речь идет исключительно о том самом центре, который будет работать стационарно без выездных миссий. В этом центре действительно российско-турецкие специалисты будут работать на одинаковых началах», - пояснил он.

При этом Лавров отметил, что деятельность турецких наблюдателей будет ограничена теми географическими координатами, которые будут определены для расположения в Азербайджане российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он добавил, что центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства контроля, в том числе беспилотники, которые позволяют определять, какая сторона соблюдает, а какая нарушает данный режим.

Дипломат напомнил, что в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Карабахе четко прописано, что «никаких миротворческих подразделений Турции в зону конфликта направляться не будет».