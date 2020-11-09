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Мишустин назначил Нерадько врио главы Минстроя, Файзуллина - врио главы Минтранса

, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин назначил Нерадько врио главы Минстроя, Файзуллина - врио главы Минтранса
Александр Нерадько, фото: mintrans.gov.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности главы Министерства транспорта, Минстроя и Министерства природных ресурсов и экологии.

Исполнять обязанности главы Минтранспорта будет первый замглавы ведомства, руководитель Росавиации Александр Нерадько. В Минприроды на должность врио руководителя назначена статс-секретарь — замминистра Светлана Радченко. Первый замглавы Минстроя Файзуллин Ирек Энварович будет временно исполнять обязанности руководителя ведомства.

Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства на заседании во вторник, 10 ноября.

ИЧ

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