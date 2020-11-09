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Мишустин назначил врио главы Минприроды Светлану Радченко

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин назначил врио главы Минприроды Светлану Радченко
Светлана Радченко, фото: mnr.gov.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил врио министра природных ресурсов и экологии статс-секретаря - заместителя главы Минприроды Светлану Радченко.

Сообщение о назначении врио министра привела пресс-служба российского правительства:"В министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь - заместитель министра Светлана Радченко".

Теперь кандидатуру Радченко должны утвердить Владимир Путин и Государственная дума.

Президент РФ Владимир Путин снял с должности министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля в понедельник, 9 ноября.

ИЧ

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