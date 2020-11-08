Глава МИД Канады назвал победу Байдена хорошей новостью

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8 ноября 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Победа Байдена — это хорошая новость. Такое мнение высказал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Это произошло во время заседания кабинета министров в Оттаве. Глава МИД отреагировал на победу Джо Байдена на выборах в США. Он сказал, что для Канады это хорошая новость.

«Это хорошая новость, и мы сможем очень хорошо работать с администрацией», — заявил Франсуа-Филипп Шампань: «Я бы сказал, что американский народ высказал свое решение. Мы, конечно, надеемся на плавный переход».

Глава канадского МИД сказал, что будет внимательно следить за ситуацией. Она после выборов складывается пока тревожной. Дональд Трамп не намерен сдаваться без дальнейшего боя. Он уже заявил, что использует юридические ресурсы. Пока еще действующий президент США надеется таким образом отменить результаты выборов.

К поствыборной ситуации сейчас присматриваются во всем мире. Президент Мексики даже отказался поздравлять Джо Байдена с победой. Он не хочет рисковать и ждет, кто реально вступит должность президента США.