Президент Мексики не будет поздравлять Байдена до конца суда

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8 ноября 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

президент Мексики на фото globallookpress.com/ Carlos Ramos Mamahua

Мексиканский лидер не хочет поздравлять победившего на выборах в США Джо Байдена с победой. Андрес Мануэль Лопес Обрадор ждет решения суда по выборам в Соединенных Штатах. И только после этого поздравит нового президента.

Джо Байден в США набрал большинство голосов. Трамп для Мексики с ходу стал большой занозой, начав эпоху своего президентства со строительства стены на границе Мексики и США. Но поздравлять победившего на выборах конкурента Дональда Трампа президент Мексики пока не собирается.

«Что касается выборов в США, то мы будем ждать, пока не будут решены все юридические вопросы», — заявил президент Мексики: «Я не могу поздравить ни одного кандидата, ни другого. Я хочу дождаться окончания избирательного процесса».

Это может говорить, что Трамп изрядно потрепал нервы мексиканскому лидеру. Он хочет дождаться судебного признания права на президентство для Джо Байдена. Трамп показал себя не только вздорным президентом, но и мстительным.