Все новости >>

//В мире 13+

Трамп рассказал о процессе строительства стены на границе США и Мексики

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Трамп рассказал о процессе строительства стены на границе США и Мексики
граница Мексики и США, Christopher Brown/ZUMAPRESS.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о прогрессе в строительстве стены на границы страны с Мексикой. Возведение этой конструкции было частью его предвыборной кампании 2016 года.

Дональд Трамп подчеркнул, что в настоящий момент стена находится в активной стадии строительства. Возведено уже 129 миль (207,6 километра). По словам политика, к началу будущего года протяженность ограждения достигнет 500 миль (804,7 километров). 

Отметим, что две недели назад Трамп заявил, что сейчас длина построенной стены составляет 122 мили, а к концу года она составит более 400 миль.

ЕТ

//картина дня

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет разгромлен. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

В случае начала вооруженного противостояния с Турцией из-за ситуации в Сирии российский флот в Средиземном море будет…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Китайские журналисты были восхищены действиями России в ответ на провокационные маневры Соединенных Штатов в Черном море. Сотрудники СМИ полагают, что Москва преподала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан