Трамп рассказал о процессе строительства стены на границе США и Мексики

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6 марта 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

граница Мексики и США, Christopher Brown/ZUMAPRESS.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о прогрессе в строительстве стены на границы страны с Мексикой. Возведение этой конструкции было частью его предвыборной кампании 2016 года.

Дональд Трамп подчеркнул, что в настоящий момент стена находится в активной стадии строительства. Возведено уже 129 миль (207,6 километра). По словам политика, к началу будущего года протяженность ограждения достигнет 500 миль (804,7 километров).

Отметим, что две недели назад Трамп заявил, что сейчас длина построенной стены составляет 122 мили, а к концу года она составит более 400 миль.