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Джонсон и Макрон поздравили Байдена с победой

, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Джонсон и Макрон поздравили Байдена с победой
Джо Байден, Biden Campaign via CNP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и французский лидер Эммануэль Макрон поздравили кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах президента.

«США - наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности», — написал Джонсон в Twitter.

«Нам предстоит многое сделать, чтобы преодолеть сегодняшние вызовы. Давайте работать вместе!» — отметил президент Франции Макрон.

Байден, считающий себя себя новым президентом США, готовит обращение к нации.

НС

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