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Байден, считающий себя себя новым президентом США, готовит обращение к нации

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Байден, считающий себя себя новым президентом США, готовит обращение к нации
Джо Байден, фото: Тwitter.com/joebiden

Джо Байден, объявивший себя избранным президентом США по результатам прогнозов подсчета голосов центральными СМИ, готовит обращение к гражданам США, оно ожидается в 20:00 по местному времени (в 4:00 по мск).

Сообщается, что главной темой обращения станет призыв к единению нации и предание забвению президентства республиканца Дональда Трампа.

По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентства AP, победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден.

Трамп прокомментировал информацию о победе Байдена на выборах.

НС

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