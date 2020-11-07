Байден, считающий себя себя новым президентом США, готовит обращение к нации
7 ноября 2020, 21:16[ «Аргументы Недели» ]
Джо Байден, объявивший себя избранным президентом США по результатам прогнозов подсчета голосов центральными СМИ, готовит обращение к гражданам США, оно ожидается в 20:00 по местному времени (в 4:00 по мск).
Сообщается, что главной темой обращения станет призыв к единению нации и предание забвению президентства республиканца Дональда Трампа.
По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентства AP, победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден.
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