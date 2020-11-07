Трамп прокомментировал информацию о победе Байдена на выборах

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7 ноября 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о победе своего соперника Джо Байдена на президентских выборах. Его заявление распространил сегодня предвыборный штаб американского лидера.

Выборы еще не закончились, подсчет голосов продолжается, заявил Трамп, сообщает RT. «Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда», говорится в заявлении. Трамп отметил, что Байден не прошел официальное утверждение ни в одном штате.

«Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчёта, которого он заслуживает», - сказал Трамп.

Дональд Трамп заявил в Twitter, что выиграл выборы с "большим перевесом".