Сенатор Пушков не верит в возможность раскола США в результате гражданской войны

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7 ноября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на позицию журналиста Владимира Познера, сравнившего то, что происходит в настоящее время в США со временами гражданской войны. Пушков с ним не согласен.

Сенатор высказал мнение, что сравнения с временами гражданской войны XIX века некорректны, поскольку "для гражданской войны нужны два противостоящих социальных стана". В те времена "в Соединенных Штатах было четкое территориальное деление на Южные и Северные Штаты. Первые выступали за сохранение рабства, они отделились и создали конфедерацию, а вторые – за отмену рабства".

Сейчас же если глянуть на карту голосования за Дональда Трампа и за Джо Байдена, можно увидеть, "что за демократа прежде всего проголосовал запад США – прежде всего Калифорния, и восток во главе с Нью-Йорком, плюс несколько штатов, примыкающих к Великим озерам – вот самые либеральные части США", – подчеркнул Пушков. При этом за действующего президента – большая часть избирателей центра и юга страны, настроенных намного более консервативно. Есть раскол и в самих штатах, поэтому географическое разделение из-за выборов невозможно.

Пушков предполагает, что были некие махинации с подсчетом голосов. Да, люди из-за этого помитингуют, повозмущаются, на к гражданской войне это привести не может, нет "единой воли и единого порыва".

Ранее Пушков прокомментировал предварительные результаты выборов в США.