Пушков прокомментировал предварительные результаты выборов в США

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4 ноября 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил прошедшие выборы в Соединенных Штатах с "пробиркой Пауэлла". По мнению сенатора, они показывают всю лживость либеральных СМИ.

"По их опросам Байден должен был камня от камня не оставить от Трампа", - отметил Пушков. При этом Трамп побеждает во многих штатах. "Просто одни трясут пробиркой с пеной для бритья, а другие - опросами с ложными цифрами. Механизм один", - считает сенатор. Он также не исключает правоту Трампа в том, что у него "пытаются украсть победу".

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением по поводу голосования на президентских выборах. Он считает свою победу бесспорной, а Джо Байдена обвинил в нечестной игре.