Трамп пригрозил Байдену судом

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением по поводу голосования на президентских выборах. Он считает свою победу бесспорной, а Джо Байдена обвинил в нечестной игре.
Действия своего противника Трамп считает "мошенническими". Он отметил, что Байден проиграл, так как решил вести борьбу с помощью затягивания подсчета голосов. Иначе, заявил американский лидер, он уже объявил бы о свой победе.
Дональд Трамп планирует обратиться в Верховный суд. Он считает, что подсчет голосов по почте надо остановить для того, чтобы "случайно" не были подтасованы результаты.
В США завершилось голосование на всеобщих выборах. Последним во вторник, 3 ноября, в 20:00 по местному времени закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах.
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