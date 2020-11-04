Трамп пригрозил Байдену судом

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4 ноября 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением по поводу голосования на президентских выборах. Он считает свою победу бесспорной, а Джо Байдена обвинил в нечестной игре.

Действия своего противника Трамп считает "мошенническими". Он отметил, что Байден проиграл, так как решил вести борьбу с помощью затягивания подсчета голосов. Иначе, заявил американский лидер, он уже объявил бы о свой победе.

Дональд Трамп планирует обратиться в Верховный суд. Он считает, что подсчет голосов по почте надо остановить для того, чтобы "случайно" не были подтасованы результаты.

В США завершилось голосование на всеобщих выборах. Последним во вторник, 3 ноября, в 20:00 по местному времени закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах.