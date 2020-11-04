Выборы в США завершены. Байден заявил об уверенности в своей победе. Трамп пообещал сделать заявление позже

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4 ноября 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

White House, globallookpress.com

В США завершилось голосование на всеобщих выборах. Последним во вторник, 3 ноября, в 20:00 по местному времени закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. В самом западном населенном пункте США живут около 300 человек.

Американцы выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

Ситуация с победителем выборов президента США пока неизвестна, - сообщает МИР 24. По прогнозам американских СМИ, лидирует демократ Джозеф Байден. У Байдена - 238 голосов выборщиков и более 64 миллионов голосов избирателей. Дональд Трамп заручился поддержкой 213 выборщиков и 62 миллионов американцев.

Байден заявил об уверенности в своей победе на выборах. Байден заявил: «Я оптимистично смотрю на итоги». После выступления Байдена Трамп также выразил уверенность в своей победе на выборах. «Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!», – написал он в соцсети.