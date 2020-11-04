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Выборы президента США-2020: у Байдена больше голосов выборщиков

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Выборы президента США-2020: у Байдена больше голосов выборщиков
Джо Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

Появляются первые результаты выборов президента США после голосования 3 ноября. Основные соперники - действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, - сообщает kp.ru.

На данный момент по распределению голосов выборщиков побеждает Байден. По прогнозу Fox News, Трамп набирает 204 голоса, Байден - 223. Несколько минут назад Трамп значительно сократил разрыв с Байденом по числу выборщиков.

Байден выиграл выборы в штате Гавайи и  ожидаемо победил в штатах Калифорния и Вашингтон, закрепив за собой временное лидерство по числу выборщиков.

Отметим, в избирательных бюллетенях числится представитель либертарианской партии Джо Джоргенсен и 67-летний эколог-социалист от партии зеленых Нью-Йорка Хоуи Хокинс.

По мнению аналитиков, в ночь выборов 2020 в США победа скорее всего достанется демократу Джозефу Байдену. Хотя и на прежних выборах Трамп не был сразу лидером голосования.

ИЧ

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