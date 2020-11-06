Нарышкин назвал «серьёзный механизм», которым Запад хотел оживить протестное движение в РФ

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6 ноября 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, как западные спецслужбы хотели оживить угасшие протестные настроения в России около года назад.

«Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке», - поделился он.

Нарышкин отметил, что, в качестве одного из «механизмов, на серьезном уровне» обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» - лидере оппозиции. По его словам, данных о том, что та или иная «жертва» была обозначена нет.

«… к сожалению, - этим инструментом наши западные оппоненты время от времени пользуются», - заключил он.

Под «сакральной жертвой» понимается человек, «провокационное убийство» которого должно вызвать широкий общественный резонанс для дестабилизации обстановки в стране.