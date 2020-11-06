Познер заявил о возможном расколе американского общества

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6 ноября 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pozneronline.ru

Фото: Владимир Познер, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер сравнил ситуацию с выборами президента в США с Гражданской войной 1861-1865 гг. По его словам, американское общество раскололось после 2016 года, когда главой государства стал Дональд Трамп.

«Может быть впервые более чем за 160 лет мы такое видим. Когда была гражданская война в США с 1861 по 1865 год, несколько штатов вышли из состава Соединенных Штатов Америки и образовали так называемые Конфедеративные Штаты Америки, то есть другое государство. И когда пошла война между двумя государствами, которые когда-то были Соединенными Штатами, а стали разъединенными штатами, это был глубочайший раскол общества. И с тех пор такого раскола не было», - пояснил он.

При этом Познер считает, что нынешняя ситуация в США похожа, но раскола на два государства, конечно, не произойдет. Однако он отметил, что в углублении общественной напряженности сыграли свою роль пандемия коронавируса и беспорядки на расовой почве. Кроме того, разделение страны запрещено в американской конституции после событий XIX века, уточнил журналист.

Ранее Познер спрогнозировал последствия выборов в США для России.