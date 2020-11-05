Канцлер Австрии Курц провел встречу с Тихановской

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5 ноября 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

встреча Курца и Тихановской, ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de

Канцлер Австрии Себастьян Курц вечером в четверг, 5 ноября, заявил на своей страничке в соцсети, что провел "хорошую встречу" с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

Курц отметил, что Вена готова и дальше оказывать поддержку для укрепления гражданского общества Белоруссии и продвижения инклюзивного диалога в целях проведения честных и свободных выборов.

Пресс-служба Тихановской в свою очередь сообщила сегодня, что в рамках встречи, которая проводилась в формате тет-а-тет, стороны обсудили возможную роль Австрии в мирном разрешении кризиса в Белоруссии. Кроме того, экс-кандидат на пост главы республики выразила благодарность канцлеру за твердую позицию его страны в вопросах непризнания легитимности действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.