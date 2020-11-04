Канцлер Австрии Курц 5 ноября проведет в Вене переговоры с Тихановской
4 ноября 2020, 19:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Канцлер Австрии Себастьян Курц в грядущий четверг, 5 ноября, примет экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую в Вене. Политики, согласно последним данным, проведут переговоры.
Информацию о грядущей встрече Курца и Тихановской предоставили сегодня вечером в ведомстве австрийского канцлера.
Напомним, Светлана Тихановская являлась кандидатом на пост президента Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официально объявленным результатам, она получила чуть больше 10% голосов избирателей. Политик, однако, итоги выборов не признала. Позже на территории республики начались массовые протесты несогласных с результатами подсчета голосов.
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