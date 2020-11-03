Аргументы Недели → В мире 13+

3 ноября 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

1 ноября в Минске прошла очередная крупная акция протеста. Правозащитники сообщили о задержании более 300 человек, в отношении которых начато уголовное преследование.



В ближайшее время белорусские депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за участие в несанкционированных мероприятиях. Но социологи выяснили, что белорусский народ не боится штрафов, арестов и даже избиений дубинками.



Ужесточение наказаний является главным желанием президента страны Александра Лукашенко. С его помощью он хочет задавить протест, который длится уже три месяца. Однако протестующие не намерены останавливаться и покидать улицы.



Политический обозреватель Александр Класковский отмечает, что у Лукашенко примитивная парадигма мышления. Он думает, что сможет запугать население и задавит всё, что шевелится. Отсутствие независимого суда пока что позволяет ему творить произвол. Действия белорусских силовиков не находят поддержку ни в одном зарубежном государстве. На днях насилие белорусского силового блока осудил российский президент Владимир Путин. Он указал, что виновные в этом преступлении должны понести наказание. Это означает, что Москва вынуждена признать необходимость проведения конституционной реформы в Белоруссии.