Глава комитета ЕП по иностранным делам Макаллистер назвал Байдена «предсказуемым политиком»
5 ноября 2020, 17:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер в четверг заявил, что кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден является предсказуемым политиком.
По словам Макаллистера, Байден поддерживает многостороннее сотрудничество, а также выступает не за разрушение, а за укрепление международных организаций.
Глава комитета по иностранным делам ЕП, однако, заметил, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа "Евросоюз, знает, чего от него можно ждать". При таком сценарии внешнеполитический курс Вашингтона будет сохранен, убежден Дэвид Макаллистер.
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