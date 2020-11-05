Глава комитета ЕП по иностранным делам Макаллистер назвал Байдена «предсказуемым политиком»

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5 ноября 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джо Байден, Biden Campaign via CNP

Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер в четверг заявил, что кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден является предсказуемым политиком.

По словам Макаллистера, Байден поддерживает многостороннее сотрудничество, а также выступает не за разрушение, а за укрепление международных организаций.

Глава комитета по иностранным делам ЕП, однако, заметил, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа "Евросоюз, знает, чего от него можно ждать". При таком сценарии внешнеполитический курс Вашингтона будет сохранен, убежден Дэвид Макаллистер.