Захарова: Москва надеется, что США удастся избежать беспорядков после выборов президента
5 ноября 2020, 17:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на то, что Соединенным Штатам Америки удастся избежать беспорядков после оглашения результатов президентских выборов.
Захарова уточнила, что Россия внимательно следит за подведением итогов выборов президента США. По словам дипломата, Москва надеется, что имеющиеся в Штатах правовые механизмы позволят определить будущего главу государства в полном соответствии с конституцией страны.
Мария Захарова отметила, что действующий президент США Дональд Трамп и кандидат на пост американского лидера Джо Байден говорят о возможных фальсификациях, вследствие чего не исключено, что определение результатов выборов может затянуться.
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