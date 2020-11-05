Выборы в США станут ударом для политической системы Соединенных Штатов - высказали мнение два эксперта

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5 ноября 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

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Выборы президента США-2020 при любом исходе голосования станут ударом для политической системы Соединенных Штатов. Это мнение выразил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Подсчет голосов в США не закончен. В президентских выборах в Штатах важной процедурой является голосование выборщиков, которое состоится через месяц.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады Павел Шариков отметил, что итог выборов в США станет ясен после объявления официальных результатов. По словам эксперта, если все останется, как есть, то счет по выборщикам будет 270:268 в пользу демократа Джо Байдена, и при этом достаточно «измены» одного из демократических выборщиков, чтобы поставить под сомнение результат президентской кампании.

Шариков напомнил, что подобные «измены» в истории США случались, было 164 прецедента, но ни один из них не менял результат выборов. Будущий президент США будет обладать сомнительной легитимностью, и это станет сильным ударом для американской политической системы, в которой уже накопилось большое число противоречий.

Эксперт Дмитрий Журавлев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заключил, что эти выборы станут ударом для политической системы США. Он считает, что когда объявят результаты голосования, стороны вряд ли их признают. Журавлев подчеркнул, что это особенность современной ситуации в США, в которых впервые за долгое время состоялись выборы, в которых реально что-то выбирают.

По мнению эксперта, «одна сторона не может признать победу другой – для них это смерти подобно».