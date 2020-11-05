Песков сообщил о сбоях в борьбе с коронавирусом в некоторых регионах РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

5 ноября 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

градусник, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, в некоторых регионах произошли сбои в борьбе с пандемией.

«К сожалению, в некоторых регионах мы видим сбои по ситуации с коронавирусом, об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои», - пояснил он.

Песков не стал называть конкретные регионы, отметив, что «за последние две недели они хорошо известны, поскольку все эти ситуации фигурируют в СМИ». Он призвал обращаться с вопросами по ситуации с коронавирусом в правительственный штаб, который ведет круглосуточную работу в этом направлении.