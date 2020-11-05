Врач Панфилов предложил новую технологию лечения заболеваний легких при коронавирусе

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5 ноября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов заявил, что разрабатываемая в России технология жидкостного дыхания может использоваться для лечения заболеваний легких, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Работы по созданию технологии жидкостного дыхания продолжаются. На фоне пандемии ее востребованность приобрела еще большую актуальность, так как данный метод является безальтернативным для лечения многих жизнеугрожающих состояний», - пояснил он.

Панфилов отметил, что разработка может использоваться для лечения различных заболеваний и поражений легких (термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний), а также для сопровождения различного вида сложных хирургических вмешательств. По его словам, сейчас проводятся технические испытания и отладка аппарата искусственной газожидкостной вентиляции легких, потом будут проведены испытания с участием модельных биообъектов.

При этом изначально технология жидкостного дыхания разрабатывалась для помощи подводникам, которым необходимо выбраться с аварийной подводной лодки. Аппарат позволяет заполнить человеческие легкие специальной хорошо растворяющей кислород жидкостью.