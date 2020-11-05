Реабилитолог Лядов дал советы по восстановлению после коронавируса

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5 ноября 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

больница, фото: pixabay.com

Заслуженный врач РФ, реабилитолог, академиком РАН Константин Лядов заявил, что осенью течение заболевания новой коронавирусной инфекцией изменилось по сравнению с тем, что было весной и летом. Эксперт назвал главные последствия COVID-19, сообщает kp.ru.

Лядов отметил, что переболевшие пациенты стали чаще жаловаться на сильную слабость, истощаемость, утомляемость, нарушение внимания, не способность к продолжительному физическому или умственному напряжению, нарушение координации. По его словам, летом их беспокоили только трудности с дыханием.

«Люди 40 — 50 лет. Они хорошо восстановились после лечения в госпитале, однако, выйдя на работу, с изумлением столкнулись с ситуацией, когда они не могут выполнять свою профессиональную деятельность достаточно интенсивно», - пояснил он.

Реабилитолог добавил, что при восстановлении таких пациентов большое внимание уделяется лечебной физкультуре, дыхательной гимнастике (30 - 40 минут в день по два раза) и массажу. В занятиях делается акцент на повышении толерантности к физической нагрузке, уточнил он.